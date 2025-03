Ceccano, amministrative: bagno di folla per Andrea Querqui che presenta squadra e programma (FOTO)

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

La sfida per le elezioni amministrative di Ceccano è ufficialmente aperta, e Andrea Querqui, candidato sindaco per il centro-sinistra, ha già mosso i primi passi verso una possibile vittoria. Ieri sera, durante un evento pubblico presso il “Civico 18” di Piazza Berardi, Querqui ha presentato la sua squadra composta da otto liste, che uniscono esperienze politiche consolidate e la freschezza di nuove figure della società civile.Tra i gruppi che sostengono Querqui troviamo il Partito Democratico, il Partito Socialista Italiano, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Progresso Fabra terno, Nuova Vita, Ceccano in Comune e la lista Andrea Querqui Sindaco. Un’alleanza variegata e compatta, che ha come obiettivo comune riportare il governo di Ceccano nelle mani del centro-sinistra, dopo anni di amministrazione del centro-destra.



Un programma concreto e trasparente

Nel corso della serata, il candidato ha sottolineato l’importanza di un programma elettorale ben strutturato e realizzabile. “Non vogliamo fare promesse vuote ai cittadini, ma guadagnare la loro fiducia tramite l’impegno e la trasparenza”, ha dichiarato Querqui. Il programma è stato costruito dopo lunghe discussioni, valutando la fattibilità di ogni singolo punto, per evitare illusioni e proporre solo soluzioni concrete. Tra gli interventi di spicco, Mariangela De Santis di “Nuova Vita” ha affrontato temi legati a economia, risorse e tributi, mentre Alessandro Ciotoli della lista “Andrea Querqui Sindaco” ha parlato di riqualificazione delle zone sociali. Colombo Massa di “AVS” si è concentrato sulle risorse ambientali e le aree verdi, ed Eleonora Ferri di “Ceccano in Comune” ha discusso del potenziale sviluppo della città attraverso la bellezza. Francesco Ruggeri di “Progresso Fabraterno” ha posto l’attenzione sulle politiche giovanili e sull’inclusione, Emanuela Piroli del PD ha parlato di sanità e abbattimento delle barriere architettoniche, e Giuseppe Santoro del Movimento 5 Stelle ha chiuso con un intervento incentrato sulla legalità.

Un candidato con esperienza e determinazione

Andrea Querqui non è nuovo alla scena politica ceccanese. Come membro dell’opposizione durante l’amministrazione guidata da Roberto Caligiore, Querqui ha più volte contestato le decisioni della giunta precedente, specie durante le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione comunale. Ora, con una squadra solida al suo fianco e il sostegno di ampie forze politiche e civiche, Querqui spera di conquistare la fiducia degli elettori e riportare Ceccano sotto la guida del centro-sinistra dopo un decennio.

“Molti mi dicono che sarà difficile amministrare dopo ciò che è successo, ma sono convinto che con esperienza, unione delle competenze e serietà, si possa fare”, ha dichiarato Querqui. Una frase che evidenzia la sua determinazione e la volontà di non deludere i cittadini.

