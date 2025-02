Ceccano, Amministrative 2025: una città al voto tra incertezze e speranze

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Ceccano si prepara a tornare alle urne per le elezioni amministrative del 2025, in un clima di profonda incertezza. La città è ancora scossa dalla bufera giudiziaria che, pochi mesi fa, ha travolto la giunta guidata dall’ex sindaco Roberto Caligiore, culminando nel suo arresto e in quello di altre persone.

Un evento che ha lasciato sgomenti cittadini e politica locale, aprendo scenari complessi per il futuro della città. Ora, con il commissariamento in corso, Ceccano si appresta a scegliere una nuova amministrazione.

Le Incognite della Campagna Elettorale

Il panorama politico è ancora in fase di definizione. Da un lato, il centrodestra dovrà ricostruire la propria credibilità dopo gli eventi che hanno segnato la precedente amministrazione. Dall’altro, le opposizioni cercheranno di capitalizzare il momento, proponendosi come alternativa di governo.

Chi saranno i candidati in campo? Quali saranno le proposte per rilanciare Ceccano dopo mesi di instabilità? Gli elettori si troveranno davanti a una scelta cruciale per il futuro della città.

Il Sentimento dei Cittadini

Tra delusione, rabbia e speranza, l’umore dei ceccanesi è variegato. Molti chiedono trasparenza e rinnovamento, mentre altri temono che la crisi politica possa tradursi in immobilismo amministrativo.

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il quadro politico e comprendere quale direzione prenderà Ceccano dopo questo periodo turbolento.

Seguiremo da vicino gli sviluppi della campagna elettorale, dando voce ai protagonisti e ai cittadini.