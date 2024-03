Ceccano: Alberto Crespi di Hollywood Party affascina i presenti da Sinestesia

Eclatante successo di Alberto Crespi a Ceccano da Sinestesia dove venerdì pomeriggio ha incantato i presenti durante la presentazione del suo libro Il mondo secondo John Ford edito da Jimenez.

Il conduttore di Hollywood party e già critico de L’unità è stato accolto da tanti fans accorsi non solo da Ceccano ma anche dai paesi limitrofi.

Tema centrale dell’evento è stata la poesia nel cinema Fordiano, raccontando una lunga storia di cinema che ha attraversato tutto il periodo dal cinema muto al sonoro in bianco e nero e poi a colori.

Ci sono stati aneddoti su grandi film come Furore, Via del Tabacco oppure Ombre Rosse con John Wayne. Non sono western ma anche la storia dell’Irlanda e dell’America del secolo scorso.

L’incontro organizzato dalla rete delle associazioni è stato moderato dal critico Gerry Guida e dallo scrittore Diego Protani.

Intanto a Ceccano si continua a organizzare non solo la stagione primaverile ma anche quella estiva. Tanti scrittori, tanti nomi dello spettacolo, dello sport e del giornalismo saranno presenti da Sinestesia. Un nuovo modo di fare cultura sta prendendo piede, i cittadini di tutta la provincia stanno presenziando agli eventi con passione e curiosità.

Gli organizzatori invitano a seguire la pagina Facebook del caffè letterario per esser aggiornati sui futuri eventi.

COMUNICATO STAMPA