Ceccano, al via le Commissioni Consiliari: eletti all’unanimità i Presidenti, apertura al dialogo con la minoranza

Ieri si è tenuta la prima riunione delle Commissioni Consiliari permanenti, convocata dalla Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Piroli. All’Ordine del Giorno l’elezione dei Presidenti di Commissione, composte come approvato nell’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi lo scorso 29 luglio.

Gli stessi Presidenti nomineranno a propria discrezione i loro Consiglieri Vicari, o Vice Presidenti, nella totale democraticità dell’Ente e del loro ruolo, come sancito dal Regolamento del Consiglio Comunale di Ceccano (Capo IV, Art. 11).

Fermo restando l’autonomia dei singoli Presidenti, intendiamo mostrarci favorevoli all’apertura verso i Consiglieri e le Consigliere di minoranza, in un’ottica di dialettica politica costruttiva e di collaborazione proficua per il bene della nostra città e di tutta la cittadinanza.

Di seguito i Presidenti e le Presidenti nominati:

I Commissione: Urbanistica e Politiche del Territorio

Presidente all’unanimità : Cavese Mariano.

Altri componenti: Massa Colombo, Malizia Giuseppe, Di Pofi Ugo, Aversa Paolo.

II Commissione: Bilancio, Finanze, Commercio, Attività Produttive e Patrimonio

Presidente all’unanimità : Ranieri Mariano.

Altri componenti: Di Pofi Emiliano, Cavese Mariano, Bianchini Ginevra, Maliziola Manuela.

III Commissione: Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura, Problematiche relative alla partecipazione popolare e Grandi Eventi, Ambiente

Presidente all’unanimità : Micheli Cristina.

Altri componenti: Pizzuti Federica, Maura Federica, Macciomei Alessia, Giovannone Fabio.

IV Commissione: Lavori Pubblici, Gestione RSU

Presidente : Emiliano Di Pofi.

Altri componenti: Massa Colombo, Malizia Giuseppe, Macciomei Alessia, Maliziola Manuela.

V Commissione: Servizi Sociali, Sanità, Personale e Servizi Generali

Presidente all’unanimità : Carlini Gina.

Altri componenti: Maura Federica, Micheli Cristina, Di Pofi Ugo, Giovannone Fabio.

VI Commissione: Edilizia Scolastica, Pari Opportunità, Università e Beni Culturali, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

Presidente all’unanimità : Pizzuti Federica.

Altri componenti: Ranieri Mariano, Carlini Gina, Bianchini Ginevra, Aversa Paolo.

Commissione delle Elette (prevista dall’art. 3 dello Statuto Comunale vigente)

Presidente all’unanimità : Maura Federica.

Altre componenti: Carlini Gina, Pizzuti Federica, Micheli Cristina, Macciomei Alessia, Bianchini Ginevra, Maliziola Manuela.

Ceccano, 11/08/2025 La Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Emanuela Piroli