Ceccano, al via la seconda tranche dei lavori al Polo dell’Infanzia della “Mastrogiacomo”

Ultimo atto formale prima dell’apertura del cantiere per la seconda tranche degli interventi di manutenzione e di efficientamento energetico del Polo dell’Infanzia della scuola “Luigi Mastrogiacomo” di Ceccano. Palazzo Antonelli ha infatti affidato l’incarico per l’esecuzione dei lavori all’impresa Appalti Integrati S.R.L., per un importo a base di gara pari a 265.486 euro.

Il progetto, che interesserà i locali dell’edificio scolastico di via Giacomo Matteotti, è stato approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Querqui. Il finanziamento è arrivato lo scorso agosto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni.

Le nuove risorse si sommano ai 310 mila euro già stanziati grazie ai fondi del 4×1000 Irpef, destinati alla prima fase degli interventi, affidati alla ditta Max Costruzioni, che ha avviato il cantiere e si è impegnata a completare i lavori in un arco temporale di 70-80 giorni.

L’iter amministrativo ha visto, alla fine di agosto, l’approvazione dell’avviso esplorativo per la raccolta delle manifestazioni di interesse in vista della procedura negoziata. Cinque gli operatori ammessi, che hanno presentato le rispettive offerte a novembre: la scelta è poi ricaduta sulla Appalti Integrati S.R.L. di Ausonia, risultata la proposta economicamente più vantaggiosa.

In vista dell’avvio dei lavori al plesso “Mastrogiacomo”, l’amministrazione comunale ha disposto una riorganizzazione temporanea delle attività scolastiche. Al rientro dalle vacanze natalizie, i bambini della scuola dell’infanzia saranno trasferiti nel plesso di via Gaeta, mentre gli alunni della prima area verranno suddivisi tra due sedi provvisorie: l’ex scuola Santa Giovanna Antida di via Stirpe e il centro pastorale di via Roma.

Proprio per agevolare il trasferimento degli scolari, il Comune ha inoltre rimodulato percorsi e fermate del servizio scuolabus, che ripartirà dopo un lungo stop con la ripresa delle lezioni successiva all’Epifania. Sono state istituite due nuove fermate, una in via Stirpe e una in via Roma, a servizio delle sedi temporanee, in attesa del completamento degli interventi alla “Mastrogiacomo”.

