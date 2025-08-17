Ceccano, al via la ricognizione delle associazioni: primo passo verso la Consulta

Ceccano si prepara a dotarsi dell’albo comunale delle associazioni, uno strumento che rappresenta il primo passo concreto verso la costituzione della Consulta delle Associazioni, organismo di partecipazione e confronto che Palazzo Antonelli intende coinvolgere nella programmazione di eventi e iniziative.

L’iter è stato avviato dagli assessori Alessandro Ciotoli (Politiche Culturali) e Francesco Ruggiero (Rapporti con le Associazioni), in linea con l’impegno assunto in campagna elettorale e ribadito dal sindaco Andrea Querqui nelle linee programmatiche presentate in Consiglio comunale.

Nei giorni scorsi, con una nota congiunta, i due assessori hanno annunciato l’avvio della ricognizione delle realtà associative attive sul territorio. L’obiettivo è quello di disporre di un quadro chiaro e aggiornato, così da valorizzare le esperienze già esistenti e costruire un canale di collaborazione più efficace e coordinato tra il Comune e le associazioni.

“Prima l’albo, poi la Consulta – hanno sottolineato Ciotoli e Ruggiero – perché solo partendo da una mappatura completa delle realtà attive sarà possibile dare vita a un organismo rappresentativo e realmente partecipativo”.

Con l’albo, Ceccano punta a riconoscere e promuovere il ruolo delle associazioni, non solo come protagoniste della vita culturale e sociale della città, ma anche come interlocutori diretti nelle politiche di sviluppo e coesione.