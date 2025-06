Ceccano : Al via il premio Sinestesia Brilla

La musica accende le notti d’estate: la rassegna per band e artisti emergenti prende il via il 30 giugno

Sinestesia – Caffè Letterario Biblioteca Libreria annuncia con entusiasmo l’inizio del Premio al Merito musicale #SinestesiaBrilla, una nuova e stimolante avventura dedicata alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti musicali emergenti. Organizzato da Megamiti Srls, già nota per il suo impegno nella promozione della lettura e nella valorizzazione dei giovani autori attraverso Gemma Edizioni, il concorso apre ufficialmente i battenti con la prima serata lunedì 30 giugno alle ore 20:30, nella splendida cornice di via Fabrateria Vetus 35 a Ceccano (FR).

Un palco per brillare Fino a settembre, #SinestesiaBrilla offrirà a musicisti, cantanti e band di ogni genere, età e provenienza l’opportunità di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico attento e caloroso, e a una giuria d’eccezione composta da professionisti del settore musicale, anche della RAI. Ogni serata sarà una sfida unica, dove il talento si scontrerà con il carisma e la creatività, e dove ogni nota potrà fare la differenza.

In palio premi che fanno la differenza I finalisti si contenderanno un buono da 1.000 euro da spendere in strumenti musicali, la possibilità di esibirsi come protagonisti assoluti a settembre presso Sinestesia e altri premi speciali per originalità, qualità tecnica e presenza scenica.

Il pubblico protagonista A rendere ancora più speciale l’iniziativa, anche la giuria popolare, composta dai partecipanti all’aperitivo di Sinestesia, che voterà le esibizioni e contribuirà a decretare i vincitori di ogni serata.

Vi aspettiamo Lunedì 30 giugno alle 20:30! Non mancate al debutto del torneo musicale più brillante dell’estate. Venite a conoscere i primi concorrenti e lasciatevi conquistare da una serata di musica, passione e sorprese! Le serate successive saranno: SFIDE: 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 21 luglio, SEMIFINALI: 24 luglio, 28 luglio, 31 luglio, FINALISSIMA: 30 agosto, ESIBIZIONE VINCITORI: 6 settembre, 13 settembre.

Seguiteci sui social con l’hashtag #SinestesiaBrilla e preparatevi a lasciarvi illuminare dal talento.