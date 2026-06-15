Ceccano, al Festival Francesco Alviti la storia e l’arte alla corte dei de Ceccano, con una nuova traduzione degli Annales

Dopo la musica e il teatro ora tocca alla storia e all’arte al Festival Francesco Alviti. Il 15 giugno si parlerà di arte, storia e musica nella Corte dei de’ Ceccano. Interverranno Vincenzo Angeletti Latini, Matteo Limongi, Marta Martini, Marilena Tiberia, con l’arciliuto di Andrea Micheli. Sarà presentata anche una nuova traduzione degli Annales Ceccanenses, curata dall’arch. Latini. Sarà possibile acquistarla nella serata. In occasione dell’VIII centenario della morte di S. Francesco, don Italo Cardarilli guiderà il pubblico alla scoperta della tradizione iconografica sul Santo d’Assisi. Il giorno successivo, 16 giugno, andrà in scena la poesia con il premio letterario Carmelina Spada dell’Associazione I Fabraterni e la proposizione delle più belle poesie dedicate alla Luna, con la voce di Renzo Scasseddu, la chitarra di Federico Palladini e il pianoforte di Luigi Zerbato. Musica classica al centro della scena il 17 giugno, con il Quintetto del Conservatorio, primo dei 4 concerti del Refice. Giovedì 18 giugno tornerà in Piazza San Giovanni il fisarmonicista Daniele Ingiosi che proprio al Festival ebbe il suo debutto artistico diversi anni fa. Grande programma di musica italo argentina. Il 19 ancora teatro, con una riproposizione ironica e divertente de I Promessi Sposi con il centro sociale Colle Ameno di Pofi, giunto alla sua IV replica. Per la Festa di S. Giovanni, domenica 21 il coro Josquin Des Pres eseguirà il Te Deum di Marc Antoine Charpentier, con la direzione di Guido Iorio, mentre il 24, saranno le note solenni dell‘organo Catarinozzi 1736, affidato a Juan Paradell Solé, insieme al flauto di Camilla Refice, a rendere onore al Precursore. Venerdì 26 giugno saranno di scena i Percussionisti del Refice. Una pausa di qualche giorno e si riprenderà il 30 giugno con l’Orchestra di fiati del Refice, diretta da Simone Genuini, cui farà seguito la Banda Giovanile di Ferentino, guidata da Luigi Bartolini, il 1° Luglio. Il 2 toccherà all’Orchestra di Fiati della Città di Ferentino, reduce dal trionfo di Riva del Garda, il concorso italiano più prestigioso. La direzione è affidata ad Alessandro Celardi. Il 3 luglio attesissimo ritorno al Festival degli Ika Brothers, formazione fondatrice della manifestazione. Ultimi due appuntamenti il 5 luglio con Federico Palladini e la Banda della Scolopendra e il 6 con Il Palco all’Opera dei solisti del Coro Josquin Des Pres. Il Festival Francesco Alviti, che ricorda il giovane percussionista che nel 2009 scomparve dopo aver vanamente lottato contro il male, è organizzato dalla Proloco di Ceccano insieme alla Rete delle Associazioni, con il patrocinio del Conservatorio Licinio Refice e del Comune di Ceccano. La direzione artistica è di Mauro Gizzi.