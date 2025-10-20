Nella giornata del 17 ottobre u.s. personale della Stazione Carabinieri di Ceccano ha eseguito un’ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con contestuale applicazione della misura della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di un 37enne del luogo, già noto alle FF.PP. per aver violato in più occasioni le prescrizioni imposte dalla misura già in atto nei suoi confronti, per reato in materia di stupefacenti.
I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica dell’ordinanza che disponeva la sua carcerazione. Espletate formalità di rito, il predetto veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone come disposto dall’A.G. mandante.
FOTO ARCHIVIO
Ceccano, ai domiciliari evade più volte: 37enne arrestato
Nella giornata del 17 ottobre u.s. personale della Stazione Carabinieri di Ceccano ha eseguito un’ordinanza di revoca della misura degli arresti domiciliari con contestuale applicazione della misura della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone nei confronti di un 37enne del luogo, già noto alle FF.PP. per aver violato in più occasioni le prescrizioni imposte dalla misura già in atto nei suoi confronti, per reato in materia di stupefacenti.