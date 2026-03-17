Ceccano aderisce a One Billion Rising: studenti protagonisti del flash mob con “Break the Chain”

Il Comune di Ceccano ha aderito all’iniziativa internazionale One Billion Rising, il movimento mondiale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne e promuovere una cultura del rispetto e della parità.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’IIS IPSSSEOA – Alberghiero e con l’associazione Il Mosaico, si è tenuta venerdì scorso ed ha visto la partecipazione attiva degli studenti protagonisti di un coinvolgente flash mob sulle note della canzone “Break the Chain”, brano simbolo della campagna internazionale.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stata la vicesindaca Mariangela De Santis, che ha portato i saluti del Sindaco Andrea Querqui e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Ciotoli, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, capaci di coinvolgere i giovani e il territorio su temi fondamentali come la prevenzione della violenza di genere e la promozione di una cultura del rispetto.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di partecipazione e sensibilizzazione, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio possa generare percorsi educativi e sociali di grande valore. Attraverso la danza e la musica, gli studenti hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: dire no alla violenza e costruire una comunità più consapevole e solidale.

“ Il Comune di Ceccano – ha dichiarato la vice sindaca De Santis – conferma così il proprio impegno nel sostenere e valorizzare iniziative che promuovono la partecipazione attiva dei giovani e rafforzano la rete tra scuola, associazionismo e istituzioni locali”.