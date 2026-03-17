Ceccano aderisce a One Billion Rising: studenti protagonisti del flash mob con “Break the Chain”

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ONE BILLION RISING
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Il Comune di Ceccano ha aderito all’iniziativa internazionale One Billion Rising, il movimento mondiale nato per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne e promuovere una cultura del rispetto e della parità.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’IIS IPSSSEOA – Alberghiero e con l’associazione Il Mosaico, si è tenuta venerdì scorso ed ha visto la partecipazione attiva degli studenti protagonisti di un coinvolgente flash mob sulle note della canzone “Break the Chain”, brano simbolo della campagna internazionale.

A rappresentare l’amministrazione comunale è stata la vicesindaca Mariangela De Santis, che ha portato i saluti del Sindaco Andrea Querqui e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Ciotoli, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, capaci di coinvolgere i giovani e il territorio su temi fondamentali come la prevenzione della violenza di genere e la promozione di una cultura del rispetto.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di partecipazione e sensibilizzazione, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni del territorio possa generare percorsi educativi e sociali di grande valore. Attraverso la danza e la musica, gli studenti hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: dire no alla violenza e costruire una comunità più consapevole e solidale.

Il Comune di Ceccano – ha dichiarato la vice sindaca De Santis – conferma così il proprio impegno nel sostenere e valorizzare iniziative che promuovono la partecipazione attiva dei giovani e rafforzano la rete tra scuola, associazionismo e istituzioni locali”. 

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