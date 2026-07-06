Ceccano, addio alla nuova caserma: cambia il progetto

Salta il progetto della nuova caserma dei Carabinieri a Ceccano. L’Amministrazione comunale ha deciso di modificare la destinazione dell’immobile di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, inizialmente destinato ad accogliere i militari dell’Arma dopo gli interventi di adeguamento sismico.

La scelta, illustrata dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Querqui, nasce dalla necessità di evitare ulteriori costi e ritardi. Secondo quanto riportato nell’atto amministrativo, per rendere la struttura pienamente idonea ad ospitare la caserma sarebbero stati necessari ulteriori lavori sugli impianti, sulle finiture e sulle dotazioni tecniche, con un conseguente aggravio economico.

Per questo motivo, i Carabinieri resteranno nell’attuale sede, mentre l’ex edificio della Pretura sarà destinato ad accogliere uffici comunali. Una soluzione che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, consentirà di valorizzare il patrimonio pubblico, ridurre i costi di completamento dell’opera e garantire un utilizzo più rapido e funzionale della struttura.

Si chiude così un progetto avviato da anni che puntava al trasferimento della caserma, segnando un cambio di rotta destinato a far discutere cittadini e istituzioni.