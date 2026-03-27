Ceccano accende i riflettori sull’endometrosi: iniziativa di sensibilizzazione in città

In occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sull’Endometriosi, il Comune di Ceccano promuove un’iniziativa volta a informare e coinvolgere la cittadinanza su una patologia ancora oggi troppo spesso sottovalutata e caratterizzata da un significativo ritardo diagnostico.

L’evento, in programma per domani, venerdì 27 marzo, prevede alle ore 17.00 l’inaugurazione della EndoPank rigenerata presso i Giardini della Stazione ferroviaria e, a seguire, alle ore 18.00, la presentazione del libro “Ripart-Endo”, alla presenza dell’autrice Tiziana Genito, presso la Biblioteca comunale. L’incontro sarà arricchito da contributi medici, supporto psicologico e testimonianze dirette.

La Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Piroli, ha dichiarato: “Questa iniziativa nasce da un lavoro condiviso e rappresenta un piccolo ma significativo passo per accendere i riflettori su una patologia invalidante che colpisce molte donne, spesso sin dalla giovane età. È fondamentale promuovere consapevolezza e informazione, coinvolgendo tutta la comunità, non solo le donne ma anche gli uomini”.

La Presidente ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento: “Desidero ringraziare gli assessori e i consiglieri comunali, le Commissioni Sanità e delle Elette, nonché tutti coloro che hanno contribuito con impegno e collaborazione alla realizzazione di questo evento. Un lavoro di squadra che dimostra quanto sia importante fare rete su temi di grande rilevanza sociale”.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza su una problematica che merita attenzione, ascolto e supporto.