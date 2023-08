Ceccano a Sinistra: “L’area pet friendly di Castel Sindici abbandonata e invasa da sterpaglie”

Il 26 Agosto è la giornata internazionale del cane, a partire dal 2004 un’occasione per riflettere sull’importanza di questi meravigliosi animali che sanno farci compagnia e ci regalano immense emozioni, che sanno esserci di aiuto in molteplici aspetti della nostra vita quotidiana, personale e sociale; basti pensare ai cani per non vedenti o impegnati nella pet teraphy con persone con disabilità motorie o cognitive oppure ai cani da soccorso e quelli addestrati a salvare vite umane insieme ai Vigili del Fuoco, per fare solo qualche esempio. Proprio in occasione di questa ricorrenza che, ormai due anni fa, l’Amministrazione Caligiore inaugurò, alla presenza di una madrina di eccezione come Licia Colò, l’area pet friendly di Castel Sindici a Ceccano. Nelle intenzioni era una buona cosa, è chiaro, ma in quei giorni è oltremodo strumentalizzata e nei mesi seguenti è stata altrettanto abbandonata a se stessa (come buona parte del parco in cui e’ immersa) in particolare per quello che riguarda parte del benessere fisico dei nostri amici a quattro zampe. Infatti, l’unica cosa che, ad oggi, i nostri amici a quattro zampe possono fare all’interno dell’area è camminare in mezzo alle sterpaglie, non di certo giocare. Tra le dichiarazioni rilasciate dall’Assessore Del Brocco il giorno dell’inaugurazione, vogliamo ricordare questa: “l’area “agility” è composta da giochi, slalom, salti, tubi”. Iniziativa davvero lodevole, peccato che da parecchi mesi quei “giochi, salti,slalom e tubi” non ci sono più e non sembra ci sia ad oggi la volontà di rimettere a dimora attrezzi utili al benessere dei nostri amici. Si tratta di attrezzature che, oltretutto, costano davvero cifre irrisorie per i bilanci comunali. Pertanto, cosi come è ridotta questa area serve davvero a poco e viene utilizzata pochissimo, avendo perso di attrattività e di utilità. E assomiglia ai tanti parchi giochi per bambini sparsi per il territorio comunale, abbandonati, invasi dalle sterpaglie e senza giochi! Quindi, questa area pet friendly, nata sotto i migliori auspici, in pieno centro città, potrebbe essere adibita ad organizzare (coinvolgendo cittadini ed associazioni) corsi di educazione cinofila, incontri impostati ad insegnare la corretta cultura cinofila già dall’età scolare, incontri per la terza età, visto che il legame con i cani non è solamente affettivo, bensì anche relazionale in quanto consentono anche agli anziani, così come ai bambini, di sviluppare funzioni cognitive e quindi di mantenersi attivi e migliorare la propria condizione. Invece, questo rischia di diventare l’ennesimo sperpero di denaro pubblico a cui i ceccanesi sono stati purtroppo abituati dalla giunta Caligiore. Alla rovina di questi piccoli pezzi di bene comune noi non ci rassegniamo e rilanciamo il nostro impegno a costruire una proposta seria e concreta per un’altra città possibile, un’idea alternativa di Ceccano per il futuro a cui vogliamo dare vita insieme ai cittadini, alle forze politiche, sociali, ambientaliste, associative, che insieme a noi vogliono lottare in difesa della bellezza e della storia di Ceccano: il tempo è ora, il futuro è adesso!

Comunicato stampa Ceccano a Sinistra

Correlati