Ceccano – 36enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Un 36 enne residente a Ceccano, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza ad un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone, che ha disposto la sottoposizione dell’uomo alla misura alternativa della “detenzione domiciliare” per anni 2 (due) e mesi 6 (sei) quale pena a seguito di condanna in via definitiva per i reati di “maltrattamenti in famiglia” commessi nell’anno 2022. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione, così come disposto dall’A.G. mandante, ove sconterà la pena inflittagli.

