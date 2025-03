CECCANO – 30ENNE ARRESTATO PER EVASIONE

Proseguono le attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri nel comune di Ceccano (FR) che nella serata di lunedì, dopo aver costatato l’assenza di un detenuto sottoposto agli arresti domiciliari in Via Per Frosinone si sono messi subito sulle sue tracce.

Le attività di ricerca poste in essere dai Carabinieri della stazione di Ceccano consentivano di individuare poco dopo il 30enne nei pressi dello Scalo Ferroviario di Ceccano e trarlo in arresto per evasione.

Al termine formalità di rito il soggetto veniva condotto presso la sua abitazione agli AA.DD. in attesa della convalida dell’arresto in flagranza di reato.

E’ obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo l’emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole in maniera definitiva del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.