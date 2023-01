Ceccano, 300 ragazzi per la pace

Saranno in 300 attorno al loro vescovo per manifestare la volontà di pace e lo faranno da quella chiesa che proprio 79 anni fa, il 26 gennaio 1944, divenne il simbolo della distruzione della guerra, il Santuario di Santa Maria a fiume a Ceccano, I ragazzi hanno risposto all’appello dell’Azione Cattolica, ACR, dell’Ufficio Catechistico e dell’Ufficio Missionario che hanno deciso insieme di organizzare un incontro di testimonianza, di festa e di gioco, nel mese, quello di gennaio che è tradizionalmente dedicato alla pace, dopo che nel 1968 Paolo VI decretò il 1° gennaio come Giornata Mondiale della pace. Ogni anno un messaggio pontificio di riflessione sulla pace accompagna la giornata e gli incontri del mese di Gennaio. Il mese della pace è perciò al centro dell’incontro che si terrà sabato 14 gennaio a partire dalle ore 15 negli spazi antistanti il Santuario e si concluderà con la messa celebrata da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone, che affiderà ai ragazzi il loro compito di pace.

COMUNICATO STAMPA dell’Azione Cattolica Italiana – Presidenza diocesana di Frosinone

