Ceccano – 30 giugno Festival Francesco Alviti, musica per giovani, Bach & Mozart

E’ una sorta di sfida: possono Bach e Mozart essere roba per giovani? Possono ragazzi che seguono ben altri stili musicali appassionarsi a questi due giganti della musica? Lo vedremo nell’ultima serata del Festival Francesco Alviti. Dopo la musica alle corti dell’Italia del 600, tocca ad un quintetto di giovani musicisti: Alessio Gizzi, Giulio Di Gioia, violini, Pierpaolo Rossi, viola, Gaia De Vittoris, violoncello, Marica Staccone, pianoforte. Mercoledì 30 giugno, alle ore 21,30, nella Collegiata di S. Giovanni Battista a Ceccano presenteranno di Mozart il quartetto per pianoforte in sol minore, K.478, e di Bach il concerto per clavicembalo n.1 in re minore, BWV 1052. Una ventata di giovinezza con musica che ha quasi tre secoli. Vinceranno la sfida? Forza, ragazzi!

COMUNICATO STAMPA