Ceccano – 24enne in manette per furto

Nei giorni scorsi, in Ceccano, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio mirato ad infrenare la recrudescenza del fenomeno dei furti, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato un 24enne ciociaro, residente nella città fabreterna, incensurato.Il personale operante, al termine di un prolungato servizio di osservazione, predisposto a seguito della denuncia di alcuni furti patiti da un imprenditore locale, sorprendevano e bloccavano il giovane alla guida della sua autovettura all’interno della quale aveva caricato un materasso, dal valore di circa €1.000, asportato poco prima dal magazzino della ditta per la quale lavora.La successiva analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza ha permesso di accertare come nei giorni passati lo stesso avesse asportato anche alcune poltrone e altri materassi per un valore complessivo di €3.000,00 circa. La refurtiva, interamente recuperata, veniva restituita al legittimo proprietario.L’arrestato, dopo le formalità di rito e secondo quanto disposto dal Tribunale di Frosinone, è stato tradotto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo, conclusosi nella mattinata di ieri con la convalida dell’arresto.

comunicato stampa