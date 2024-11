Ceccano 2030: “Fratelli d’Italia fa lo struzzo”

La città di Ceccano è ancora sconvolta e indignata, perché nessuno pur ipotizzando l’accaduto, è stato in grado d’immaginare le dimensioni e l’efficienza dell’associazione a delinquere e dell’ammontare delle ruberie.

Migliaia di cittadini il 3 novembre scorso sono scesi in piazza per chiedere legalità, trasparenza e un cambiamento del metodo di governo e di personale politico.

A fronte di intercettazioni, foto, indagini di polizia e provvedimenti giudiziari, ancora oggi la nostra città non ha letto o sentito un severo giudizio autocritico del partito di Fratelli d’Italia, sia della ex-giunta, sia della ex-maggioranza consiliare che di Caligiore ne fecero oggetto di completa obbedienza e di indiscussa venerazione.

Anzi registriamo increduli e sbigottiti le sfacciate dichiarazioni dell’On. Massimo Ruspandini e del già assessore Riccardo del Brocco; il primo, in modo ipocrita e piagnucoloso sembra mostrare vicinanza alla famiglia dell’ex Sindaco, ma nella sostanza riconferma implicitamente un sodalizio politico ed un invito a tacere; il secondo, facendo finta che non esistano registrazioni che lo riguardino direttamente, arriva a ad affermare che FDI è al di sopra di ogni sospetto.

E’ evidente che ci troviamo di fronte ad un bollettino di menzogne e di operazioni trasformistiche che vanno smascherati e respinti.

Evidenziamo con forza che ad un mese dell’operazione verità e giustizia (24 ottobre ’24), il partito di Roberto Caligiore ancora non è in grado di annunciare la sua espulsione o quantomeno la sua sospensione.

Il prossimo futuro di Ceccano si presenta impegnativo e complesso ma anche promettente.

Il “Collettivo Ceccano 2030” si impegna a rimanere fuori da ogni disputa personalistica, a continuare a prospettare la risoluzione dei bisogni dei cittadini, rimuovendo manovre divisive e a far emergere un personale politico capace di assicurare alla città trasparenza, partecipazione e buongoverno.

Ceccano 2030

COMUNICATO STAMPA

Correlati