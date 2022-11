“Ceccano 2030: capitale della bellezza”, sabato 26 novembre l’iniziativa

L’iniziativa “Ceccano 2030: capitale della bellezza” di sabato 26 novembre alle 17:30 all’ex Cinema Italia di Ceccano (Fr),nasce dalle sollecitazioni e sullo stimolo degli spunti di riflessione emersi nel corso della presentazione del libro “Lacrime di gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione umana” del filosofo Filippo Cannizzo, svoltasi la scorsa estate in una piazza XXV luglio gremita di persone ad agosto a Ceccano. Per provare a calare le tematiche e le idee condivise in quella occasione a livello locale e territoriale – a partire dall’analisi delle tante problematiche ambientali, occupazionali, infrastrutturali, culturali, che attanagliano da troppo tempo questa città – l’iniziativa vuole provare a dare voce alle idee, ai progetti, alle proposte, al senso di comunità di chi desidera Ceccano come la città dei bambini e dell’ambiente, la città dei diritti e dell’integrazione, la citta dello sport e delle fragilità, la città dei giovani e del lavoro, la città della cultura e delle persone di ogni età. Perché Ceccano, anche seguendo le indicazioni dell’Agenda 2030, può immaginarsi città della bellezza e diventarlo in pochi anni. Infatti, la bellezza può rappresentare un investimento sul futuro, quello di un cambiamento all’insegna del benessere collettivo e degli individui, del miglioramento della qualità della vita, anche per la nostra città. L’iniziativa si svolgerà grazie alla grande disponibilità dimostrata da parte del filosofo Filippo Cannizzo, “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021-2022 e coordinatore delle iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco, che si è generosamente messo a disposizione, chiamando a raccolta le migliori energie della città fabraterna, donne e uomini di tutte le età con capacità, conoscenze ed esperienze nei diversi settori di competenza rispetto alle tematiche che verranno affrontate, per raccogliere progetti e proposte concrete e dare vita a un’altra idea di Ceccano possibile. La Ceccano del futuro. La Ceccano della bellezza e della gentilezza. Per guardare in modo nuovo a politiche che interessino la bellezza di questo territorio, si terrà l’iniziativa “Ceccano 2030: capitale della bellezza”: Sabato 26 novembre, alle 17:30, a Ceccano presso l’ex Cinema Italia (via Borgo Garibaldi, 82).

COMUNICATO STAMPA