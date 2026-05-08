Ceccano, 2.5 milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole e territorio

L’Amministrazione Querqui ottiene fondi statali per ristrutturazione ed efficientamento energetico di 5 scuole, e interventi contro le frane. Il Sindaco: «Risposta concreta ai bisogni della comunità».

Il Comune di Ceccano ha ottenuto un finanziamento statale di 2.5 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Ministero dell’Interno, con apposito decreto del 7 maggio 2026, ha destinato fondi alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico di 5 scuole cittadine, e agli interventi contro frane e smottamenti.

È un giorno importante per la città, viste le risorse che l’Amministrazione Querqui ha saputo portare a casa lavorando con metodo e attenzione alle priorità reali dei cittadini. Cinque dei sei interventi riguarderanno l’edilizia scolastica, che beneficerà di 1 milione di euro. Saranno interessati il plesso “Vicebrigadiere CC Mario Carcasole” in via San Francesco (300mila euro), la scuola “Luigi Mastrogiacomo” in via Matteotti (200mila), il Secondo istituto comprensivo in via Gaeta (200mila), la primaria della scuola “Badia-Maiura” (200mila) e il plesso “Passo del Cardinale” (100mila). Grazie all’investimento di 1.5 milioni di euro, inoltre, si procederà alla messa in sicurezza delle zone territoriali più ammalorate dal dissesto idrogeologico.

«Siamo soddisfatti del risultato – dichiara il sindaco, Andrea Querqui -. Abbiamo lavorato con serietà per presentare progetti credibili e oggi possiamo dire ai ceccanesi che l’impegno paga. 2.5 milioni di euro sono una risposta concreta ai bisogni reali della comunità. Gli interventi coniugano sicurezza strutturale ed efficientamento energetico per garantire ai ragazzi ambienti più sicuri e moderni».

«In campagna elettorale avevamo indicato le scuole come priorità – conclude il Primo Cittadino di Ceccano -. In neanche un anno di mandato, otteniamo un importante finanziamento per investire sulla loro sicurezza. Non è una scelta, ma un dovere. 1.5 milioni di euro, invece, vengono destinati alla messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico. Continueremo a lavorare per intercettare ogni risorsa disponibile a livello regionale, nazionale ed europeo, perché Ceccano merita di crescere e noi siamo qui per migliorare la nostra città».