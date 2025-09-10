Ceccano, 100 Giorni di Governo: Cultura, Ambiente e Sport al Centro del Rilancio Cittadino

Un primo bilancio dell’amministrazione Querqui: tra eventi di rilievo, rigenerazione urbana, coinvolgimento delle associazioni e una ritrovata energia collettiva

A circa cento giorni dal suo insediamento, l’amministrazione comunale di Ceccano guidata dal sindaco Andrea Querqui traccia un primo bilancio dell’operato attraverso le voci dirette di tre protagonisti della nuova Giunta: l’Assessore alla Cultura **Alessandro Ciotoli**, il Delegato all’Ambiente **Colombo Massa** e l’Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili **Francesco Ruggiero**. Tre visioni, tre ambiti diversi, un’unica direzione: **ricostruire il legame tra l’amministrazione e la cittadinanza** attraverso azioni concrete, partecipazione e visione a lungo termine.

Cultura: Ceccano ritrova la voglia di partecipare

L’Assessore Alessandro Ciotoli ha messo subito in campo una strategia culturale improntata sulla valorizzazione dell’esistente e sull’apertura verso il futuro. Dopo anni di silenzio, è tornata la celebrazione del 2 giugno, con una cerimonia semplice ma significativa. La Festa del Patrono, San Giovanni, è stata ripensata per tutte le fasce d’età, con eventi che hanno coinvolto bambini, giovani e famiglie, nonostante lo slittamento dovuto al tragico lutto della piccola Giada.

Numerosi gli eventi patrocinati e sostenuti, grazie alla creazione di un calendario unitario cittadino, e alla scelta di ascoltare il territorio, coinvolgendo le associazioni culturali. Tra gli appuntamenti principali: il Festival dei Viandanti, il cinema all’aperto Cinema in Erba, e la partecipazione dei più piccoli al Giffoni Experience, per un giorno da “Giffoners”.

Non sono mancati gli interventi strutturali: attenzione alla Biblioteca comunale, con un piano di rilancio che prevede nuove aperture, aggiornamento del regolamento e eventi invernali; ma anche lavoro sul patrimonio immobiliare e storico del Comune, con l’avvio del censimento dei beni materiali, assente dal 1996.

Due i progetti presentati a bandi regionali: “Sapori e Racconti di Natale” e “BeeFest – Giornata del Miele e della Biodiversità”. In parallelo, Ceccano si inserisce anche nel circuito di Lazio Street Art, con un occhio attento alla rigenerazione urbana creativa.

Ambiente e spazi pubblici: “Restituire dignità alla città”

Il Delegato all’Ambiente Colombo Massa ha evidenziato sin da subito la mancanza di fondi nei capitoli destinati alla manutenzione urbana. Tuttavia, grazie a una variazione di bilancio e a importanti collaborazioni con volontari e sponsor privati, si è riusciti a intervenire su molte delle aree verdi e ludiche della città.

L’area “L’Isola che c’è” è stata completamente riqualificata e restituita a famiglie e bambini; la Villa Comunale “Principessa di Piemonte”, da anni in abbandono, è tornata a essere un luogo di socialità ed eventi. Avviato anche il recupero del Parco di Castel Sindici e del suggestivo Hortus Conclusus, uno spazio naturale in via di ultimazione.

Particolare attenzione è stata posta al decoro urbano e alla lotta all’abbandono dei rifiuti, tema su cui presto si aprirà un confronto con gli enti competenti. Il messaggio è chiaro: “Non è giusto che la città paghi per l’inciviltà di pochi”.

Sport, giovani e associazioni: “Un’amministrazione presente”

L’Assessore Francesco Ruggiero, con delega allo sport, volontariato e innovazione digitale, ha posto l’accento sulla vicinanza dell’amministrazione al tessuto associativo e sullo sviluppo di strumenti di governance partecipata. Oltre a sostenere numerose manifestazioni sportive e solidali (dal Trofeo Domenico Tiberia al torneo benefico “Calcio per la Ricerca”), è stata avviata una riorganizzazione dell’utilizzo degli impianti sportivi scolastici e, nei prossimi mesi, sarà presentato un nuovo Regolamento per la gestione degli spazi sportivi e culturali.

Importante anche l’impegno verso le politiche giovanili, con il rafforzamento del Consiglio Comunale dei Giovani, che si è distinto per iniziative di solidarietà e per aver ottenuto un finanziamento di 4.000 euro. In arrivo anche i nuovi volontari del Servizio Civile, risorsa preziosa per i progetti futuri.

Dal punto di vista dell’innovazione, si lavora al rinnovo del sito istituzionale, alla digitalizzazione dei servizi, alla mappatura della videosorveglianza e all’esplorazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la comunicazione tra amministrazione e cittadini.

Grande attenzione infine alle strutture esistenti: il Palazzetto dello Sport necessita di una profonda riqualificazione e l’Assessorato è già al lavoro per trovare i fondi necessari, riconoscendone il valore aggregativo per tutta la comunità.

Un lavoro corale, tra visione e concretezza

I primi cento giorni raccontano una città che si sta rialzando, con scelte spesso dettate dall’urgenza, ma sempre orientate a ricostruire fiducia e a ricucire il legame con i cittadini. Il lavoro, come sottolineano tutti gli esponenti dell’amministrazione, è stato collettivo: frutto della sinergia tra sindaco, giunta, consiglieri e dipendenti comunali.

E se tanto è stato fatto, tanto resta ancora da fare. Ma una cosa appare chiara: la visione per Ceccano esiste, è concreta, e si sta già trasformando in azione.

“Non è solo un elenco di numeri. È una riflessione su ciò che, insieme, stiamo costruendo. Ceccano ha risposto con entusiasmo. Ora dobbiamo continuare.” – Francesco Ruggiero