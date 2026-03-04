CCNL Funzioni Locali: prosegue il tour della CISL FP Frosinone nei luoghi di lavoro pubblici

Continua il percorso di assemblee promosso dalla Cisl Fp Frosinone per illustrare i contenuti del nuovo Ccnl delle Funzioni Locali 2022-2024 ai lavoratori della provincia.

L’assemblea ha registrato ampia partecipazione e vivo interesse valorizzando il dialogo diretto con la Cisl Fp Frosinone e la sua rappresentanza interna e promuovendo la conoscenza degli istituti introdotti dal Ccnl. Un risultato che conferma la centralità del tema e la volontà dei lavoratori di essere informati e coinvolti su tutto ciò che riguarda il loro futuro professionale.

«Le assemblee sindacali sono un momento fondamentale non solo per approfondire il nuovo contratto, ma anche per ascoltare le esigenze dei lavoratori e fornire risposte concrete – hanno affermato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Segretario territoriale Raffaele Ercoli – Dopo oltre 16 mesi di trattativa, il contratto garantisce aumenti, diritti e continuità contrattuale. L’aumento medio è di 142 euro su 13 mensilità, con effetti su stipendio, pensione, straordinari e indennità. Si sbloccano inoltre gli arretrati e si rafforza il fondo del salario accessorio. Accanto agli aspetti economici, il Ccnl introduce importanti novità: più tutele per la conciliazione vita-lavoro, buono pasto anche in smart working, maggiore flessibilità nel lavoro agile, proroga delle progressioni tra le aree, nuove garanzie per chi è affetto da gravi patologie e patrocinio legale in caso di aggressioni. Importanti passi avanti anche nelle relazioni sindacali, con il rafforzamento del confronto sul Piano dei fabbisogni di personale e il potenziamento dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione».

Il tour della CISL FP Frosinone proseguirà nelle prossime settimane in altre amministrazioni del territorio, con l’obiettivo di garantire informazione capillare e rafforzare partecipazione e contrattazione a tutela del lavoro pubblico.

