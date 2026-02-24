Ccnl Funzioni Locali, prosegue il tour Cisl Fp Frosinone nei territori

Prosegue il percorso di assemblee territoriali promosso dalla Cisl Fp Frosinone per informare e confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori sui contenuti dell’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali. Nei giorni scorsi il tour ha fatto tappa presso la Provincia di Frosinone e i Comuni di Alatri, Ceccano, Monte San Giovanni Campano, Fiuggi e nella Valcomino, registrando una partecipazione ampia e un forte interesse da parte del personale degli enti locali.

«Gli incontri hanno rappresentato momenti importanti di confronto diretto sui principali contenuti del nuovo contratto, consentendo di approfondire le novità economiche, lo sblocco degli arretrati e le innovazioni normative che incidono in maniera significativa sulle condizioni di lavoro e sull’organizzazione degli enti locali – hanno spiegato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e dal Segretario Territoriale Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Nel corso delle assemblee è stato evidenziato come la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo abbia permesso di dare risposte concrete dopo una lunga fase segnata dall’aumento del costo della vita e dal ritardo nei rinnovi contrattuali. Un rinnovo che consente di recuperare potere d’acquisto, valorizzare le professionalità e riaffermare il ruolo centrale del lavoro pubblico locale nella garanzia di servizi efficienti e di qualità per i cittadini. Ampio spazio è stato dedicato ai temi più sentiti dai lavoratori: il rafforzamento delle relazioni sindacali, le nuove regole su lavoro agile e conciliazione vita-lavoro, le opportunità offerte dal welfare integrativo, la formazione come attività di servizio, le politiche di age management, le maggiori tutele per la genitorialità e per le situazioni di grave patologia, fino al potenziamento delle garanzie di tutela legale e assicurativa in caso di aggressioni o procedimenti giudiziari connessi all’attività lavorativa. Le tappe di questi giorni confermano l’importanza di una presenza sindacale costante nei luoghi di lavoro, capace di garantire informazione chiara, ascolto e partecipazione attiva. Il nostro tour proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori assemblee già in programma nei Comuni del territorio, con l’obiettivo di accompagnare l’attuazione del contratto e continuare a costruire, attraverso la partecipazione e la contrattazione, un lavoro pubblico più giusto, moderno e pienamente riconosciuto nel suo valore».

