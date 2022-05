CBLN: partita con visite ed inizitive la settimana della bonifica

È partita ieri, sabato 14 maggio, in tutta Italia la XXI edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, intitolata “dalla Bonifica storica ai Comuni dell’Acqua” che si concluderà domenica prossima 22 maggio. Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, ha aperto le porte dei suoi impianti, organizzando visite ed incontri guidati. “Gli ultimi due anni di pandemia non hanno consentito di organizzare nessuna attività utile a rinnovare il tradizionale appuntamento – ricorda il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, che aggiunge – Quella di quest’anno è una Settimana della Bonifica ancor più significativa poiché celebriamo l’anniversario del primo “Centenario del Congresso Nazionale delle Bonifiche di San Donà di Piave. Al contempo, purtroppo, siamo costretti ad affrontare una crisi climatica unita ad una crisi dei costi energetici che sta mettendo in serio rischio in molti casi la sopravvivenza della nostra agricoltura. Per questo – ha concluso il Presidente Sacchetti – eventi corali che uniscono tutta la bonifica italiana, fanno sì che i progetti di preservazione, valorizzazione e di accumulo acque, come il Piano Laghetti, raggiungano sempre meglio, come vero grido d’allarme, i tavoli istituzionali, auspicando che diventino sempre più sensibili sul tema “acqua”. Diverse le visite realizzate e in programma tra le quali quelle che grazie a Cyberia idee in rete, WWF, ASD volontari Discesa Internazionale del Tevere, oltre che a studenti della Sapienza, e delle scuole locali, hanno permesso di visitare gli impianti di Casalpalocco, l’Ecomuseo del Litorale Romano e le idrovore di Tor San Lorenzo, presso la sede operativa di Pratica di Mare. “Siamo lieti di ospitare eventi che ispirino, insieme ad una sana curiosità – ha dichiarato il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Litorale e di ANBI Lazio, Andrea Renna– nelle nuove generazioni e negli studenti che si dimostrano particolarmente sensibili ai temi ambientali. Anche per questo visitare ed essere informati sull’attuale, e preziosissimo, ruolo svolto dai consorzi di bonifica come garanti della salvaguardia del territorio e della risorsa idrica per fini irrigui, rappresenta un connotato anche sociale. In concomitanza con la Settimana della Bonifica, abbiamo ospitato presso gli impianti di Focene e Monti dell’Ara l’On. Florin Ionut Barbu, Presidente della Commissione Agricoltura, Silvicoltura e Industrie Specifiche, Camera dei deputati della Romania, insieme ad una delegazione istituzionale rumena per intavolare un prezioso scambio di idee ed esperienze utili, in linea con gli ottimi rapporti cooperativi che legano le nostre nazioni”.

COMUNICATO STAMPA

