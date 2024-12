Causa maltempo, previsto per domenica otto dicembre, l’accensione delle luminarie e la grande parata di “Sora città del Natale 2024” è anticipata a domani sabato 7 dicembre.

Questo il programma aggiornato:

ore 16:00 Piazza S. Restituta Esibizione del Coro IC2

ore 17:00 Piazza S. Restituta Esibizione Coro S. Giovanna Antida

ore 17:30 Piazza S. Restituta Esibizione Hip Hop Città di Sora Center

ore 17:30 Piazza Indipendenza, Corso Volsci, Lungoliri Rosati, Piazza S. Rocco Grande Parata di Babbo Natale

Intervento Banda Sinfonica Città di Sora

Accensione delle luminarie artistiche

Accensione Presepe luminoso in Piazza Garibaldi a cura di Pro Loco Sora

Inaugurazione Presepi a “Canceglie” e “Casa di Babbo Natale” a cura dell’”Ass. Sorantica”.

Inaugurazione Ruota panoramica in Piazza Indipendenza. a cura dell’”Ass. Bridge Insider”.

Inaugurazione Pista di pattinaggio in Piazza Santa Restituta a cura dell’Ass.” Il Bagaglio delle Idee”.ore 18:30 Piazza S. Rocco Accensione Villaggio di Babbo Natale

Crespelle, panini, popcorn, zucchero filato e ciambelle, pesca a sorpresa e foto con Babbo Natale a cura dell’Associazione “Noi per San Rocco”