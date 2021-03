Causa del Lavoro, successo professionale per l’avvocato Picano

Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione Lavoro ha accolto la domanda di un agente di commercio, assistito dall’avvocato Gabriele Picano del

foro di Cassino, verso una società che realizza prodotti nel settore medico per l’importo di euro 13.777,50 oltre interessi legali a titolo di provvigioni per l’anno 2019. La società in questione è stata altresì condannata al pagamento delle spese legali. L’avv. Picano si è dichiarato soddisfatto del successo professionale ottenuto.

