Castrum Pedemontis 2025, tutto pronto per due giorni tra storia, spettacolo e tradizione

Manca ormai pochissimo al taglio del nastro della decima edizione del Castrum Pedemontis, la rievocazione medievale che sabato 19 e domenica 20 luglio trasformerà Piedimonte San Germano in un vero e proprio borgo del passato. A poche ore dall’inizio dell’evento, l’atmosfera in paese è già carica di entusiasmo e fermento: il centro storico si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un programma ricchissimo, pensato per offrire un’esperienza immersiva, culturale e coinvolgente. Il programma è stato presentato nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Piedimonte San Germano.

Si comincia sabato 19 luglio alle ore 19 con l’apertura ufficiale del Castrum e del percorso enogastronomico, che sarà accompagnata da un grande corteo in abiti medievali a cura dell’ETS Associazione Media Aetas e dei gruppi storici Sancti Victoris. Poco dopo, alle 19:30, il cielo di Piedimonte si animerà con lo spettacolo di falconeria, che porterà i presenti in un viaggio affascinante tra voli e tecniche di caccia dell’epoca. Alle 20 sarà la volta della rievocazione storica della Concessione della Charta Libertatis, un momento solenne e simbolico che racconta una pagina fondamentale della storia locale. Alle 20:30, il ritmo si farà più vivace con la prima esibizione degli Sbandieratori di Anagni, che torneranno anche la sera successiva. Alle 21 andrà in scena la rievocazione del matrimonio medievale, uno dei momenti più suggestivi del programma. Dalle 21:30, l’anfiteatro ospiterà lo spettacolo teatrale “La Via dei Romei”, a cura di AEDO Studio, mentre a chiudere la prima serata, alle 23, sarà l’incredibile performance infuocata di Zeno Lo Sputafuoco, sempre presso l’anfiteatro.

Domenica 20 luglio il Castrum riaprirà i battenti alle ore 19, ancora una volta con l’avvio del percorso enogastronomico e delle attività nel borgo. Alle 19:30, il pubblico potrà assistere nuovamente alle spettacolari dimostrazioni di volo e caccia del falconiere, mentre alle 20 si svolgerà la rievocazione storica della permuta del Castrum, altro episodio significativo della storia cittadina. Alle 20:30 tornano gli sbandieratori, seguiti alle 21:00 dalla replica del matrimonio medievale. Alle 21:30, l’anfiteatro ospiterà il secondo spettacolo teatrale della rassegna, intitolato “Merce de Bona Vita”, mentre alle 23 sarà il momento del gran finale con lo show comico e acrobatico de Lo Giullare Errante, a cura della compagnia Good Go.

In entrambe le giornate per agevolare l’arrivo del pubblico, sarà attivo per entrambe le serate un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Sturzo.

«Castrum Pedemontis è diventato negli anni il cuore pulsante della nostra estate: non è solo una festa, ma un momento in cui tutta la comunità riscopre le proprie radici, si unisce e si racconta con orgoglio – ha affermato il Sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi – La decima edizione è un traguardo che parla di passione, lavoro condiviso e identità».

«Abbiamo voluto che questa edizione segnasse un ritorno alle origini – ha aggiunto l’Assessore alla cultura Ermelinda Costa – coinvolgendo l’intera parte alta del paese, riscoprendo vicoli, piazze e scorci che diventano palcoscenico di un racconto collettivo. Cultura e partecipazione sono i veri protagonisti di questo evento».

«Il Castrum non è solo una rievocazione storica – ha sottolineato il Presidente della Dmo Terra dei Cammini Alfonso Testa – è un esempio concreto di come si possa fare rete valorizzando cultura, territori e comunità. Iniziative come questa rafforzano l’identità locale e aprono la strada a un modello di turismo sostenibile e condiviso».

Il Castrum Pedemontis 2025 si preannuncia come un’edizione storica, capace di unire memoria, spettacolo e comunità in un’esperienza indimenticabile per adulti e bambini. Tutto è pronto: la macchina del tempo sta per partire.