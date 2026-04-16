Castrocielo – Smaltimento illecito di rifiuti: sequestri e 3 denunciati

I militari della Stazione Carabinieri di Aquino, al termine di un’attività di controllo del territorio, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre persone, rispettivamente di 67, 35 e 58 anni, per concorso nella violazione delle norme in materia di trasporto, smaltimento e gestione di rifiuti speciali non pericolosi. L’intervento è stato eseguito all’interno di un’area recintata appartenente a un sito industriale dismesso nel comune di Castrocielo, dove i soggetti sono stati sorpresi mentre, con l’ausilio di un escavatore, tentavano di ricoprire un ampio scavo nel quale era stato precedentemente interrato un ingente quantitativo di mascherine FFP2 anti-Covid, ormai scadute e classificate come rifiuti speciali non pericolosi. Secondo quanto emerso nel corso delle operazioni, nei giorni precedenti sarebbero stati trasportati sul posto circa 50 bancali di materiale. L’area, risultata nella disponibilità di una società immobiliare con sede nel cassinate, è stata sottoposta a sequestro unitamente ai mezzi meccanici utilizzati per l’attività illecita, tra cui un escavatore tipo “bobcat” e un autocarro. L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino che prosegue nelle indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità e la completa ricostruzione dei fatti.