Castrocielo – Schianto sulla 628, auto si ribalta: due feriti

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 628, nel territorio di Castrocielo, dove poco prima delle 17 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Suzuki Jimny finita improvvisamente fuori carreggiata e ribaltatasi.

A bordo del mezzo viaggiavano due persone: il conducente, un uomo di 39 anni residente ad Atina, e una donna di 65 anni. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la statale è rimasta chiusa al traffico dalle 17 alle 18 circa, prima della riapertura alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno lavorato per estrarre i feriti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.