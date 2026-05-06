Castrocielo, l’8 maggio la presentazione del libro “La terra dei Giganti”: un viaggio tra storia, mito e identità del territorio

Castrocielo – Un viaggio affascinante tra storia, mistero e identità del territorio laziale e ciociaro. È questo il cuore della presentazione del libro “La terra dei Giganti”, pubblicato da Idrovolante Edizioni, in programma giovedì 8 maggio alle ore 17:00 presso il suggestivo Monacato di Villa Eucheria, a Castrocielo.

Il volume, scritto dall’On. Massimo Ruspandini e dal ricercatore storico Giancarlo Pavat, sarà presentato alla presenza degli autori, protagonisti di un incontro-dialogo con il pubblico che offrirà spunti di riflessione e approfondimento sui contenuti dell’opera. Il libro propone un’analisi originale e coinvolgente delle radici storiche e culturali del Lazio meridionale e della Ciociaria, intrecciando ricostruzione storica, tradizioni popolari e suggestioni legate ai misteri del territorio.

All’incontro prenderà parte anche l’editore Daniele Dell’Orco, rappresentante di Idrovolante Edizioni. Porteranno inoltre i saluti istituzionali Andrea Velardo, vicesindaco di Castrocielo e consigliere provinciale, e il dott. Fabio De Angelis, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative culturali di valore. A moderare l’incontro sarà il dottor Corrado Trento, caporedattore del quotidiano Ciociaria Oggi, che guiderà il dialogo con gli autori e il confronto con il pubblico.

«Questo libro – dichiara Massimo Ruspandini – rappresenta un percorso affascinante alla scoperta delle radici più profonde della nostra terra. Abbiamo voluto offrire al lettore non solo una ricostruzione storica, ma anche una chiave di lettura capace di restituire il senso di appartenenza e l’orgoglio per un patrimonio troppo spesso poco conosciuto».

Sulla stessa linea Giancarlo Pavat, che sottolinea: «Abbiamo cercato di unire rigore storico e spirito di ricerca, con l’obiettivo di stimolare curiosità e approfondimento. La Ciociaria e il Lazio custodiscono tracce, simboli e narrazioni che meritano di essere valorizzati e riletti anche alla luce di nuove interpretazioni».

A promuovere l’iniziativa è il consigliere regionale del Lazio Daniele Maura, che evidenzia il valore culturale e sociale dell’appuntamento: «Eventi come questo rappresentano un momento importante di condivisione e crescita per la nostra comunità. Valorizzare la storia, le tradizioni e le peculiarità del territorio significa rafforzarne l’identità e creare occasioni concrete di confronto e partecipazione. La cultura deve tornare ad essere protagonista nei nostri territori, anche attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini, studiosi e istituzioni».

La presentazione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e territoriale, volto a promuovere la conoscenza delle radici storiche locali e a stimolare un dialogo aperto tra passato e presente. In questo senso, l’evento rappresenta non solo un appuntamento letterario, ma anche un’occasione di incontro tra comunità, studiosi e appassionati.

A fare da cornice all’iniziativa sarà il Monacato di Villa Eucheria, luogo di grande fascino storico e simbolico, fondato intorno al 529 d.C. sui resti di una villa romana risalente al periodo 82–79 a.C. La scelta della location non è casuale: il sito, ricco di storia e suggestione, rappresenta esso stesso una testimonianza viva del legame profondo tra il territorio e le sue stratificazioni culturali.

L’incontro è aperto al pubblico e si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla storia locale, alla ricerca storica e alle tradizioni del Lazio. Sarà inoltre un’occasione per dialogare direttamente con gli autori, porre domande e approfondire i temi trattati nel volume. On Daniele Maura