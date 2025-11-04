Castrocielo, i vigili del fuoco recuperano un cane in alta montagna finito in burrone di 100 metri (FOTO)

Castrocielo, i vigili del fuoco recuperano un cane in alta montagna finito in burrone
Si è concluso solo oggi il recupero di un cane che da ieri ha impegnato i vigili del fuoco del Comando di Frosinone, sede distaccata di Cassino , in alta montagna, a Castrocielo, in località Colle San Magno, dove l’animale era finito in un burrone profondo 100 metri.
Le operazioni , molto complesse, hanno richiesto un importante impegno dei soccorritori.in termini di uomini e mezzi.
Castrocielo, i vigili del fuoco recuperano un cane in alta montagna finito in burroneIn particolare la zona, per le proprie caratteristiche impervie, ha richiesto.anche l’intervento del.personale specialista vf che opera con tecniche speleo alpinistiche e fluviali (SaF) con il supporto dell’elicottero VF.
I vigili del fuoco, dopo ore di lavoro, sono riusciti a recuperare Pilone, questo.il nome del cane che , in buone condizioni di salute, ma soprattutto felice, è stato affidato all’affetto del suo padrone.
Le operazioni di recupero, durate oltre 24 ore, si sono concluse alle 17 circa.

