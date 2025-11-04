Castrocielo, i vigili del fuoco recuperano un cane in alta montagna finito in burrone di 100 metri (FOTO)

Si è concluso solo oggi il recupero di un cane che da ieri ha impegnato i vigili del fuoco del Comando di Frosinone, sede distaccata di Cassino , in alta montagna, a Castrocielo, in località Colle San Magno, dove l’animale era finito in un burrone profondo 100 metri.

Le operazioni , molto complesse, hanno richiesto un importante impegno dei soccorritori.in termini di uomini e mezzi.

In particolare la zona, per le proprie caratteristiche impervie, ha richiesto.anche l’intervento del.personale specialista vf che opera con tecniche speleo alpinistiche e fluviali (SaF) con il supporto dell’elicottero VF.

I vigili del fuoco, dopo ore di lavoro, sono riusciti a recuperare Pilone, questo.il nome del cane che , in buone condizioni di salute, ma soprattutto felice, è stato affidato all’affetto del suo padrone.

Le operazioni di recupero, durate oltre 24 ore, si sono concluse alle 17 circa.

