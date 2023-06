Castrocielo – Gianluca Quadrini al Monacato di Villa Eucheria per il rilancio territoriale

“Valorizzare i nostri tesori e le nostre eccellenze per promuovere le bellezze del territorio è una causa che personalmente ho sempre sostenuto.” Afferma in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale e delegato alle Attività Produttive e Sviluppo Economico, Anci Lazio che continua – “siamo orgogliosi di appartenere ad un territorio ricco me il nostro e saper raccontare e promuovere le potenzialità turistiche del nostro territorio sono mosse decisive per presentare un’offerta turistica vincente per la nostra provincia. Ma non solo – continua Quadrini – in termini di crescita, sia economica che sociale, oltre che di tutela dell’ambiente è un ‘occasione importante. L’incontro di oggi, è appunto, un passo decisivo per tracciare le linee guida per la realizzazione di una visione di sviluppo del territorio, attraverso l’intercettazione di fondi messi a disposizione dal Ministero e attraverso l’operatività quotidiana tra pubblico e privato per valorizzare le eccellenze e mantenere viva la memoria dei nostri comuni. Con me presente anche la dott.ssa Miranda Apruzzese, tecnico esperto in fondi PNRR Anci Lazio.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA