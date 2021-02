Castrocielo (FR) – Giovane mamma trovata morta nel letto dal marito

Una donna è stata trovata senza vita dal marito che vedendo che la moglie non si era ancora alzata dal letto, è andato in camera da letto e purtroppo la drammatica scoperta,la donna era deceduta.Immediatamente la chiamata ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna di 44 anni è morta molto probabilmente per un malore, dai primi accertamenti è esclusa la morte violenta, cmq sarà l’autopsia a chiarire la causa del decesso. La donna lascia una bimba di soli 18 mesi.Sul posto anche le forze dell’ordine.

foto archivio