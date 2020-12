Castrocielo (FR) – Espio di pena, arrestato 50enne del posto

In Castrocielo, i militari della Stazione di Aquino, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 50enne del posto, già censito per “reati contro la persona ed il patrimonio”, condannato ad anni 3 e un mese di reclusione per un cumulo di pene relative ai reati di resistenza ed oltraggio a P.U., lesioni e danneggiamento, commessi tra il 2010 ed il 2016 nella provincia di Frosinone.

