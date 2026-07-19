Castrocielo – Evento della Lega, assenze che fanno rumore

Le dinamiche interne alla Lega continuano ad alimentare il confronto politico in provincia di Frosinone. Tra i temi che stanno facendo discutere c’è l’assenza del consigliere provinciale Andrea Amata alla manifestazione organizzata dall’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli a Castrocielo. Secondo quanto riportato, Amata non ha preso parte all’iniziativa insieme al collega Luca Zaccari. Tra gli assenti anche Mario Abbruzzese, definito come il “regista delle assenze strategiche”, un elemento che inevitabilmente alimenta interrogativi e letture politiche sugli equilibri interni al centrodestra. Nonostante alcune defezioni, l’evento ha registrato la presenza, sia fisica che in collegamento, degli altri esponenti di riferimento della Lega, confermando la volontà del partito di mostrare compattezza attorno alla propria classe dirigente. Le assenze, tuttavia, rischiano di trasformarsi in un nuovo terreno di confronto politico, in una fase in cui il centrodestra è chiamato a definire strategie e assetti in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi. I prossimi giorni potrebbero chiarire se si sia trattato di semplici coincidenze o di segnali destinati a incidere sugli equilibri del partito.