Castrocielo, Comunità Energetica Rinnovabile: l’impegno della Regione Lazio per la transizione energetica

“La nascita della Comunità Energetica Rinnovabile di Castrocielo rappresenta un esempio concreto di come i territori possano essere protagonisti della transizione energetica, coniugando sostenibilità ambientale, risparmio economico e sviluppo locale.

Grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico sul territorio comunale, sarà possibile produrre energia pulita e rinnovabile da mettere a disposizione di enti pubblici, imprese e cittadini che aderiranno alla CER, generando benefici condivisi per l’intera comunità.

Come Regione Lazio stiamo investendo con determinazione nelle energie rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico, sostenendo sia le aziende sia i privati attraverso misure e strumenti che favoriscono l’autoproduzione e la condivisione dell’energia.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.