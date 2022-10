Castrocielo – Aquinum sbarca su Topolino

“AQUINUM e il Tesoro del Legionario”, e’ il titolo della storia a fumetti che sarà pubblicata sul n. 3491 di TOPOLINO, a partire dal 19 ottobre in tutte le edicole italiane. L’antica città di Aquintopolis è teatro di una emozionante avventura che vede protagonisti Topolino, Gambadilegno e Zapotec alle prese con un enigma storico. Per risolverlo visiteranno l’attuale sito e incontreranno gli archeologi e le archeologhe alle prese con gli scavi, che mostreranno loro metodologie e strumenti innovativi indispensabili a ricostruire il passato della città. E pezzo dopo pezzo, tutti insieme, troveranno il “tesoro del legionario”. “Topolino e il tesoro del legionario” è stato possibile grazie ad un progetto ideato dallo sceneggiatore Francesco Artibani e dal direttore degli scavi di Aquinum prof. Giuseppe Ceraudo e realizzato grazie a Panini Comics Italia, Università del Salento, Comune di Castrocielo e con il sostegno del Ministero dell’Istruzione relativamente al concorso rivolto alle scuole,”Il Fumetto racconta l’Archeologia” e riservato alle classi di alunni che frequentano le scuole primarie in Itala, in particolare le classi IV e V, con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo dell’esprressione artistica e culturale.La fase finale del concorso è prevista nella primavera del 2023.Visite ad AQUINUM a partire

dal 10 ottobre: Sabato e Domenica 10.00-12.00 / 15.30-17.30

e durante la settimana su prenotazione