I Carabinieri di Aquino hanno deferito per “guida in stato di ebrezza” un 65 enne di Piedimonte San Germano che, con la propria auto, era uscito fuori strada sulla Casilina in Castrocielo. All’arrivo dei militari l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al controllo etilometrico e pertanto è stato trasportato in ospedale a Cassino per gli accertamenti del caso, con conseguente ritiro della patente di guida.

comunicato stampa – foto archivio