Castro dei Volsci, l’attività venatoria riconosciuta come servizio pubblico per il contenimento dei cinghiali

L’attività venatoria diventa un servizio pubblico, le operazioni in PRIU sono essenziali per il contenimento cinghiali e Castro Dei Volsci é la realtà che sancisce ciò. La terza battuta voluta dal sindaco Leonardo Ambrosi e dal consigliere delegato alla caccia Giovanni Rossi si è conclusa dando risposte alla cittadinanza attanagliata da tale criticità, proprio per questo si ringraziano tutti i cacciatori debitamente formati che hanno partecipato e la polizia provinciale , la quale dimostra di essere un organo di controllo fondamentale per il territorio.

Comunicato stampa Vittorio Venditti Commissario straordinario ATC Fr2