Castro dei Volsci, incendio box in via Cavatelle (FOTO)

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 02:00 per un incendio che ha interessato un box nel comune di  Castro dei Volsci in via Cavatelle.
I vigili del fuoco del Comando di Frosinone hanno provveduto   allo spegnimento dell’incendio e alla bonifica dell’area interessata.
Il box conteneva auto e attrezzature agricole.
Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Ripi.IMG_20251030_101504_034 IMG_20251030_101504_680 IMG_20251030_101504_024

