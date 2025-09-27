Castro dei Volsci – Furgone in fiamme in via Quattro Strade: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Castro dei Volsci, dove un furgone adibito al trasporto di medicinali ha preso fuoco in via Quattro Strade. L’allarme è scattato intorno alle 17:40 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone.

La squadra della Sede Centrale, con la Prima Partenza (1A), è giunta rapidamente con un’autopompa serbatoio (APS) e un modulo fuoristrada CA, riuscendo a domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo. L’intervento ha permesso non solo lo spegnimento dell’incendio, ma anche la messa in sicurezza del furgone per evitare ulteriori rischi.

A supporto delle operazioni erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Supino, che hanno garantito la gestione della viabilità e avviato gli accertamenti del caso per chiarire le cause del rogo.

