Castro dei Volsci (FR) – Si allaccaia abusivamente alla rete elettrica: arrestato

In Castro dei Volsci, i militari della locale Stazione traevano in arresto una persona del luogo per “furto di energia elettrica”. L’uomo, al quale era stato imposto il distacco dell’energia elettrica per morosità dalla società erogatrice, si allacciava abusivamente alla rete elettrica principale.In particolare i Carabinieri, con il supporto di personale specializzato, accertavano che il giovane si era allacciato direttamente al traliccio adiacente la sua abitazione mediante l’apposizione di cavi elettrici “volanti”. In considerazione delle evidenze l’uomo, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica, veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

