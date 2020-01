Castro dei Volsci (FR) – Ricettazione, denunciato 46enne

Nel pomeriggio di ieri, in Castro dei Volsci, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “ricettazione” un 46enne originario di Maenza e domiciliato a Castro dei Volsci (già censito per reati contro il patrimonio). Gli operanti, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione della convivente dell’uomo, hanno rinvenuto un trattore nascosto all’interno di un container, nonché un trincia erba occultato dentro un capannone sotto alcuni teloni. I mezzi agricoli in questione, risultati oggetto di furto perpetrato nel comune di Maenza (LT) lo scorso mese di dicembre, ad espletale formalità di rito sono stati restituiti al legittimo proprietario.

