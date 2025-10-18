CASTRO DEI VOLSCI – Esecuzione ordine di carcerazione per un 48enne, per il reato di omicidio volontario in concorso

Nella serata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Castro Dei Volsci hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Pisa, nei confronti di un 48enne di Castro dei Volsci, che è stato tradotto presso il carcere di Frosinone.I militari della Stazione, già nella mattinata, si sono messi alla ricerca dell’uomo che, in un primo momento, si allontanava volontariamente dalla sua abitazione, facendo perdere le proprie tracce, tanto da indurre la moglie a denunciarne la scomparsa, temendo da parte dello stesso un gesto sconsiderato, ipotetica conseguenza che sarebbe potuta derivare dalla rilevante pena da scontare (9 anni e 9 mesi di reclusione).Successivamente, l’uomo veniva individuato nel centro di Castro dei Volsci e convinto a presentarsi presso la locale Stazione, ove dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto e tradotto in carcere. La pena che dovrà scontare, resa definitiva dalla Corte Suprema di Cassazione, riguarda il reato di omicidio volontario in concorso, commesso il 13 agosto 1999 a Pisa.

