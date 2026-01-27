CASTRO DEI VOLSCI, AL VIA IL PROGETTO “CURVATURA SPORTIVA”

SCUOLA E ASSOCIAZIONI INSIEME PER AVVICINARE GLI STUDENTI ALLE PIU’ DISPARATE DISCIPINE SPORTIVE.

Non solo lezioni, ma anche sport e associazionismo. Un modo per rafforzare il legame che la scuola può, e deve avere, con il territorio coinvolgendo le associazioni che da anni operano nei Comuni di Castro, Vallecorsa e Pofi. Il tutto, per offrire agli studenti l’opportunità di cimentarsi nelle più disparate discipline sportive.

Da qui è nato l’incontro fortemente voluto dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Castro dei Volsci, Beatrice Pisa, che ha coinvolto le associazioni sportive del territorio per presentare il progetto “Curvatura sportiva”. Un progetto rivolto, appunto, alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2026/2027 e che vede protagonista, appunto, l’Istituto Comprensivo di Castro he comprende anche i Comuni di Vallecorsa e Pofi.

Un progetto ambizioso, dunque, che punta a rafforzare il ruolo della scuola come presidio educativo e sociale, con l’obiettivo di generare ricadute positive sull’intera comunità locale.

Alla presenza dei presidenti e dei delegati di numerose realtà sportive locali, la Dirigente scolastica, Beatrice Pisa, ha illustrato finalità e articolazione del progetto, che mira a rafforzare il legame tra scuola e sport attraverso una collaborazione strutturata con le federazioni del territorio.

«La curvatura sportiva rappresenta per la nostra scuola una scelta educativa consapevole – ha dichiarato la dirigente – che pone lo sport al centro di un percorso di crescita personale, inclusione e valorizzazione delle attitudini di ciascun alunno. In un territorio come il nostro, la collaborazione con le associazioni sportive diventa fondamentale per offrire nuove opportunità formative e sociali ai ragazzi».

L’Istituto Comprensivo Castro dei Volsci è riconosciuto da tre anni come scuola secondaria di primo grado a curvatura sportiva e fa parte di una rete nazionale di scuole a curvatura sportiva, confermando una progettualità educativa consolidata e in continua evoluzione.

L’iniziativa, quindi, punta a valorizzare le sedi scolastiche dei tre comuni afferenti al Comprensivo, tutte dotate di palestre e adeguate attrezzature, aprendole alla collaborazione con le associazioni sportive locali per consentire agli studenti di conoscere e praticare diverse discipline sportive, ampliando in modo significativo l’offerta formativa.

Il progetto “Curvatura sportiva” sarà articolato in moduli sportivi che si svolgeranno negli orari pomeridiani, durante i quali gli alunni potranno allenarsi in più discipline. Sono inoltre previsti campi scuola di più giornate, promossi dalla rete nazionale, che permetteranno agli studenti di confrontarsi con coetanei provenienti da diverse realtà territoriali italiane.

Alla tavola rotonda hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti associazioni: ASD Castro Volley, Body Art School, Polisportiva Azzurra, ASD Pofisportiva, Tennis Circolo Quattrostrade, Soccer Monteausoni, Body Dream, Nuovo Fitness Ceprano, ASD Arcieri del Tolerus e APD Rising Dragons.