Castro dei Volsci – Accensione di fuochi d’artificio, importanti novita’ per i comitati organizzatori di eventi a tutela degli animali

Il Comune di Castro dei Volsci, attraverso il sindaco Leonardo Ambrosi e il consigliere delegato alla cultura e alla tutela e benessere degli animali Luca Marzella, ha introdotto importanti novità rivolte a tutti i comitati organizzatori di eventi in cui è prevista l’accensione di fuochi d’artificio.

L’amministrazione comunale ha infatti condizionato le autorizzazioni alla comunicazione dettagliata degli orari alla cittadinanza in cui avverranno i botti e i fuochi d’artificio durante le festività e le manifestazioni locali.Questa iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere degli animali domestici, spesso spaventati dai forti rumori causati dai fuochi d’artificio. ”

È fondamentale – ha dichiarato il consigliere delegato Marzella – che i cittadini siano informati in anticipo, per poter prendere le dovute precauzioni e proteggere i propri animali. La trasparenza e la comunicazione sono strumenti essenziali per una convivenza rispettosa e serena all’interno della nostra comunità.”

Conclude il sindaco Ambrosi: Si tratta di un gesto di attenzione e sensibilità non solo verso gli animali, ma anche nei confronti dei bambini più piccoli e di chiunque possa risentire degli effetti negativi dei rumori forti. Una pratica per far convivere radicate tradizioni con nuove esigenze e sensibilità. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di azioni intraprese dal Comune per il benessere animale, seguendo altre misure adottate in passato, come il regolamento per il benessere degli animali e le giornate di microcippatura organizzate per contrastare il randagismo. Il Comune di Castro dei Volsci continua così a dimostrarsi sensibile e attento alle esigenze dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe, promuovendo una cultura di rispetto e protezione degli animali.

