CASTRO DEI VOLSCI, 24ENNE CONDANNATO PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Dovrà espiare una pena definitiva di 8 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti”. Questo è quanto disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), nei confronti di un 24enne originario della provincia di Caserta, ma di fatto domiciliato a Castro dei Volsci, ove era ristretto agli arresti domiciliari per il medesimo reato. I militari della locale Stazione, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza di carcerazione per pene concorrenti a carico dell’uomo, il quale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare la citata condanna per reati commessi dal 2019 al 2021 a Portico di Caserta (CE)

