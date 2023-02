Casting Temptation Island 2023, si cercano concorrenti per la nuova edizione

Avviati i casting per scegliere i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island.

Le selezioni per partecipare al reality show dei sentimenti sono rivolte a coppie fino a 35 anni d’età, senza figli in comune.

Ecco le informazioni e come candidarsi ai provini.

CASTING TEMPTATION ISLAND 2023

Il celebre reality prodotto da Maria De Filippi e dedicato ai sentimenti e alla gelosia sta preparando il cast per l’avvio della nuova stagione, dopo due anni di assenza. Si cercano, infatti, i partecipanti per l’edizione 2023, il cui inizio è previsto per la prossima estate.

I casting per partecipare a Temptation Island sono aperti a tutte le persone che desiderano prendere parte alla trasmissione televisiva e mettere alla prova la tenuta del proprio rapporto di coppia. Le audizioni sono curate da WittyTv.

Lo show, ambientato nelle ultime edizioni in un resort turistico della Sardegna, andrà in onda su Canale 5. Non è stato ancora reso noto se la conduzione sarà affidata nuovamente al presentatore Filippo Bisciglia.

REQUISITI

Ai provini per Temptation Island 2023 possono candidarsi coppie stabili e senza figli in comune, non sposate e di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

WITTYTV

WittyTv è il sito ufficiale che raccoglie tutti contenuti prodotti per la televisione dalla casa di produzione Fascino. La piattaforma multimediale, oltre ad essere punto di riferimento per i casting di diversi programmi televisivi, offre anche contenuti esclusivi, informazioni, esibizioni, anticipazioni, repliche di puntate già andate in onda e interviste a Vip e concorrenti. I contenuti proposti sono relativi alle molteplici trasmissioni curate da Maria De Filippi, tra cui, oltre a Temptation Island, anche C’è posta per te, Amici, Uomini e Donne, Maurizio Costanzo Show.

COME CANDIDARSI

Gli interessati a partecipare alle audizioni per Temptation Island 2023 possono candidarsi telefonando al numero 063721721 oppure visitare questa pagina del sito web di WittyTv dedicata ai casting e poi sul nome del programma. Si potrà accedere in tal modo alla pagina che contiene unform online, da compilare con i dati richiesti per inoltrare la propria domanda di partecipazione al programma.

Fonte ticonsiglio.com – foto web