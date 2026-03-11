Casting rivolto a ragazze per la serie tv Viola come il mare 3

Opportunità di casting per partecipare ad alcune scene della terza stagione di “Viola come il mare”, serie tv con Francesca Chillemi.
In particolare, si cercano ragazze di bella presenza residenti a Roma.
Ecco tutti i dettagli e come candidarsi ai provini.
CASTING PER LA SERIE TV “VIOLA COME IL MARE 3”
Per la serie televisiva “Viola come il Mare 3”, prodotta dalla Luxvide, si cercano ragazze da coinvolgere in alcune scene che saranno girate il 23 marzo 2026 a Roma e che, probabilmente, potranno continuare anche il giorno seguente.
La casting call è rivolta a ragazze di bella presenza e in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza a Roma;
- età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- in grado di nuotare bene per partecipare ad alcune scene ambientate in piscina.
COME CANDIDARSI AI PROVINI
Chi intende candidarsi ai casting per “Viola come il mare 3” deve trasmettere all’indirizzo e-mail ursula.foti@luxvide.it alcune fotografie recenti e di buona qualità, preferibilmente:
- n. 1 foto frontale del volto;
- n. 1 foto a mezzo busto;
- n. 1 foto a figura intera.
Si consiglia di indicare anche i propri dati:
- nome, cognome;
- età;
- città di residenza;
- recapito telefonico per essere eventualmente contattati.
FONTE TICONSIGLIO.COM – FOTO ARCHIVIO